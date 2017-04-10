AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "16 Nisan Referandum Seçimleri Bir İstiklal Savaşıdır"
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "16 Nisan referandum seçimleri bir İstiklal Savaşıdır" "CHP'nin, MHP'nin Sadet Partisi'nin hatta kendisini bağımsız ve sosyalist yurtsever gören herkesin bu çizgide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında bu büyük mücadelede safını tutacağına...
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "16 Nisan referandum seçimleri bir İstiklal Savaşıdır"
"CHP'nin, MHP'nin Sadet Partisi'nin hatta kendisini bağımsız ve sosyalist yurtsever gören herkesin bu çizgide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında bu büyük mücadelede safını tutacağına inanıyorum"
BURSA - 16 Nisan referandum seçimlerinin bir İstiklal Savaşı olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP'nin, MHP'nin, Saadet Partisi'nin ve herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aynı safta olacağını söyledi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen konferansa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, referandum ile ilgili düşüncelerini söyledi. 16 Nisan referandum seçimlerinin bir İstiklal Savaşı niteliğini taşıdığını ifade eden Külünk, "Eğer yeni bir vizyon üretemezsek, içe doğru kasılırız. Bizim dışa doğru sıçramamız gerek. Bizim dışa doğru sıçramamız için ise yeniden büyük Türkiye kavramıyla bu devletin tarihsel kodlarına dönüp bu kodları güncelleme mecburiyeti var. Aslında eyalet tartışmasının arkasında, yerli bir akıl yok gayri milli bir akıl var. Çünkü Almanya, Amerika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlıyor. Ama içeridekiler ne yapmak istediğini anlayamıyor. Dolayısı ile aslında Erdoğan ile birlikte Türkiye doğal kodlarına geri dönüyor. 16 Nisan sıradan bir gün değil, Türkiye'nin normalleşmesinin kemale ermesidir. Milletin galibiyetinin tescili anlamıdır" dedi.
Dünya dengesi Türkiyesiz inşa edilemeyeceğini Avrupa'nın çok iyi bildiğini belirten Külünk, "Ama Türkiye'nin tarih sahnesine çıkmasını istemiyor. Çünkü dünyanın nasıl bir denge sistemine kavuşağını iyi bildikleri için çıkarmak istemiyorlar. Ama Türkiyesiz de bu iş olmaz diyorlar. O zaman 'hangi Türkiye?' sorusunu soruyor. Cevabı ise 'kontrol ettikleri ve devşirilmiş bir Türkiye' Bu Erdoğan ile olur mu? Olmaz. Kiminle olur? Mithat Paşa karakterindeki ve şapkasını alıp giden tiplerle olur. Bunların tek adam cümlesinin aslında itiraz ettikleri halktır. Biz halkın egemenliğini kabul etmiyoruz diyorlar. Ne istiyorlar? Parlamenter sistem. Çünkü onun üzerinden Türkiye'yi güzel kontrol ediyorlardı. Kimi zaman muhalefetle, kimi zaman askeri bürokrasiyle, kimi zaman kamu bürokrasiyle, kimi zaman ise merkez medya ile ayar çekiyorlardı. Şimdi halkın seçtiği bir cumhurbaşkanın yönettiği ve devletin aklının bütünleştiği bir sistemde artık bizim Türkiye'ye dışarıdan dokunuşlarla müdahale etme şansımız kalmayacak. O zaman ne olmalı hayır çıkmalı. Onun için bu bir İstiklal Savaşıdır. Ben bu referandum da CHP'nin, MHP'nin Sadet Partisi'nin hatta kendisini bağımsız ve sosyalist yurtsever gören herkesin bu çizgide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında bu büyük mücadelede safını tutacağına inanıyorum" diye konuştu.
Türkiye olarak büyük bir süreçten geçtiklerini belirten Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül ise, 16 nisan da istikrarsızlık sistemini sonlandırmak ve alın terinin hakkını alabilmek için sendika olarak evet diyeceklerini söyledi.