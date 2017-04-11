AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Yeniden büyük Türkiye kavramının ete ve kemiğe bürünebilmesi için bu devletin tarihsel kodlarına dönüp o kodları güncelleme mecburiyeti var." dedi.



Külünk, Sağlık-Sen Bursa Şubesi tarafından Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki (Merinos AKKM) Uludağ Salonu'nda düzenlenen "Yeniden Büyük Türkiye Konferansı"nda yaptığı konuşmada, küresel güç merkezlerinin bugün Türkiye'ye yönelik politikalarını dışarıdan değil içeriden yönettiğini söyledi.



"Bunlar, Türkiye'ye Saraybosna'dan, Medine'den bakmazlar, Berlin üzerinden bakarlar çünkü Berlin'in Türkiye üzerindeki menfaatlerinin koruyucusu ve kollayıcısıdırlar." diyen Külünk, şunları kaydetti:



"Yoksa Almanlar Türkiye üzerinde bu kadar güçlü bir lobiyi nasıl elde ettiler? Okullarına bakacaksınız, vakıflarına bakacaksınız. Türkiye'deki siyasetçilerin Almanya üzerinden ilişkilerine bakacaksınız. Eski Alman Cumhurbaşkanı'nın sessiz sedasız, durduk yerde İstanbul'da, bu kritik süreçte kimi ziyaret ettiğine bakacaksınız. Bunu da ilk defa burada söylüyorum."



Türkiye'nin artık yeni bir vizyon üretme mecburiyeti olduğunu dile getiren Külünk, şunları kaydetti:



"Yeniden büyük Türkiye kavramının ete ve kemiğe bürünebilmesi için bu devletin tarihsel kodlarına dönüp o kodları güncelleme mecburiyeti var. Onun için eyalet tartışmasının arkasında yerli bir akıl yok, gayri milli bir akıl var. Almanya, Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlıyor ama içeride adı Ahmet, Mehmet olan anlamıyor. ABD'de Michael Rubin, Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlıyor ama ne hikmetse içerideki Ayşe, Fatma, Erdoğan'ın ne yapmak istediğini maalesef anlamıyor. Aslında Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye bu coğrafyadaki doğal kodlarına geri dönerek bir büyük sıçramanın temellerini inşa ediyor. Bunu birileri anlamıyor ama bu ülkede yüz yıldır devşirdikleri üzerinden, içeriden direniş gerçekleştiriyorlar."