AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye bu virajı dönmek zorunda. Eğer bu ülke bu virajı dönmezse önümüzdeki 100 yılda Türkiye'yi teslim alırlar bakın bunu çok açık söylüyorum. Eğer virajı dönmezsek Türkiye'yi bize bırakmazlar, dertleri de o zaten Türkiye'yi bize bırakmamak." dedi.



Külünk, Yalova Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen "Milli İrade ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adlı konferansta yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak referandum unun çok önemli olduğunu söyledi.



Halk oylaması öncesi herkesin kendisine bazı soruların sorması gerektiğini belirten Külünk, şöyle konuştu:



"Neden, bu ülkenin siyasi tarihinde dört darbe oldu? Niçin, bu ülkenin yakın dönem siyasi tarihine 19 stand-by anlaşması imzalandı? Neden, yakın siyasi tarihin istikrar üzerine konuşmuyoruz da hep istikrarsızlık üzerinden konuşuyoruz? Yani, parçalanmış siyaset aklı, yapısı parçalanmışlık üzerinden siyasi partilerin tepe yöneticilerinin birbirleriyle kısır kavgaları üzerinden bir yakın dönem siyaseti konuşuyoruz? Niçin, bu milletin kendine ait ürettiği motor yok? Almanlar motorlar üretmiş. Niçin, biz sanayi devriminde ıskalatıldık? Neden, motor üretemez hale getirildik? Motoru üretemezken petrolü fark edilemez hale getirildik? Niçin, biz uçak üretmedik? Niçin, Batı otomobil üretirken biz üretemedik? Bu soruların cevaplarını düşünmeyecek misiniz? 18 maddeyi anlatırım ben size. Çok şükür alnımız açık. Göğsümüzü gere gere bu 18 madenin ülkenin bugünü için değil gelecek 100 yılı için olmazsa olmaz olduğunu anlatırım. Türkiye bu virajı dönmek zorunda. Eğer bu ülke bu virajı dönmezse önümüzdeki 100 yılda Türkiye'yi teslim alırlar bakın bunu çok açık söylüyorum. Eğer virajı dönmezsek Türkiye'yi bize bırakmazlar dertleri de o zaten Türkiye'yi bize bırakmamak."



Külünk, ülkenin önünün kesilmesine itiraz ettiğini dile getirerek, "Ben bu ülkenin sanayi devriminde ıskalattırılmasına itiraz ediyorum. Bu ülkenin geri bırakılmışlığına itiraz ediyorum. Türkiye'nin az gelişmişliğe mahkum etmek isteyen anlayışa itiraz ediyorum. Ben bu ülkenin krizler üzerinden kontrol edilmesine ve krizi de parlamenter sistemin merkezine yerleştirip parlamenter sistem üzerinden bu ülkenin iktisaden ve siyaseten dördüncü büyük güçle ittifak edilerek krizler üzerinden kontrol edilip geleceğimizi ipotek altına alınmasına itiraz ediyorum." ifadesini kullandı.