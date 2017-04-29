AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisiz bir cumhurbaşkanının vesayetçilerin yönlendirmesine açık hale geldiğini belirterek, "Bunu geçmişte yaşadık.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisiz bir cumhurbaşkanının vesayetçilerin yönlendirmesine açık hale geldiğini belirterek, "Bunu geçmişte yaşadık. 28 Şubat sürecinde merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yaşanan demokrasi ayıbına sessiz kalmak zorunda bırakılmıştır. Demokrasi tarihinde bunun tek istisnası kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Vesayetçilere karşı milletimizden aldığı destekle dik durmuştur." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat gündemli olarak, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Başkanı Selim Temurci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Erol Kaya, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MYK ve Kurucular Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.
Divan başkanlığını Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Muharrem Ödemiş'in yaptığı toplantı, İl Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Cin'in referandum sürecine dair yaptığı faaliyet sunumuyla başladı.
Hayati Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın demokrasinin zaferi olduğunu belirterek, "Bu zaferin sahibi aziz milletimizdir. Projenin sahibi AK Parti teşkilatlarıdır. Siyasi hayatımız için önemli kazanımlar sağlayan değişiklikler getiriyor. 18 maddeden oluşan anayasa değişiklik paketinin 3 maddesi uygulanmaya başladı. 2 Mayıs itibariyle kurucu liderimiz sevdası AK Parti'ye dönüyor. İnşallah 21 Mayıs'ta yapılacak 3. Olağanüstü kongre ile Cumhurbaşkanımız yeniden Genel Başkanımız olacak. Partisiz bir cumhurbaşkanı vesayetçilerin yönlendirmesine açık hale gelir. Bunu geçmişte yaşadık. 28 Şubat sürecinde merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yaşanan demokrasi ayıbına sessiz kalmak zorunda bırakılmıştır. Demokrasi tarihinde bunun tek istisnası kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Vesayetçilere karşı milletimizden aldığı destekle dik durmuştur." şeklinde konuştu.
"16 Nisan, kutlanması gereken bir zaferin adıdır"
Selim Temurci ise "16 Nisan referandumuna milletimizin yüzde 51,4 ile 'evet' demesi bütün siyasal yaşamımızı, demokrasi geçmişimizi önemli ölçüde değiştirecektir." dedi.
Bütün Türkiye'de yeni bir dönem başladığını dile getiren Temurci, "Tarih Türkiye'nin kuruluşunu yazarken, 16 Nisan 2017'yi yükselme döneminin başlangıcı sayacaktır. Tarih bu günü, 150 yıl sonra milletin 'her şey bana aittir; söz ve karar sahibi benim' sözünü de yazacaktır. 16 Nisan kutlanması gereken büyük biz zaferin adıdır. Bu tarih, kriz ve kaoslardan, istikrarsızlıklardan medet umarak milli egemenlikten pay kapmaya çalışanlara, bütün vesayet unsurlarına, milletin 'dur' dediği tarihi yükselişin adıdır. 16 Nisan sadece bir referandum değildir. Siyaseti, siyasetçileri ve ülkeyi topyekun değiştirecek ve her şeyin milletleştiği bir dönemi başlatacak bir dönemin adıdır 16 Nisan. Artık millet var, vesayet ve kirli oyunlar yok." ifadelerini kullandı.
Selim Temurci, artık dar kapsamlı siyaset, ideolojik saplantıların bir kenara bırakılacağını vurgulayarak, "Hizmet ve proje siyaseti önümüzdeki dönemde siyasetin tek geçerli akçesi olacak inşallah. Hamdolsun, artık kaybedenin koltuğa yapıştığı dönem bitmiştir. Siyaset yenilenecek ve Türkiye çok daha güçlü olacak. Siyasette şiarımız yüzde 51,4'ün dışında kalan herkesi, her kesimi kucaklamak olmalıdır. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olmalıyız. Her gönüle daha fazla girmeye çalışmalıyız. Onların derdiyle dertlenmeliyiz. Sorunları bir ev ödevi titizliğiyle çözmeye çalışmalıyız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin final gecesi 16 Nisan olmuştur. Milletimiz iradesine sahip çıkmıştır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah." şeklinde konuştu.
Halk oylamasıyla Türkiye üzerinde oynanan ekonomi operasyonlarının son bulacağına dikkati çeken Temurci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gezi olaylarında ekonomimize nasıl saldırdıklarını biliyoruz. 2013 yılında Türkiye'yi eski Türkiye'nin karanlık günlerine döndürmek istediler. Yaptıkları operasyonlarla dolar yükseldi ve borsa çakıldı. Faizler yükseldi. 16 Nisan Gezi'de karşımıza çıkan ekonomik saldırıların son bulduğu tarih oldu. Hamdolsun, borsamız üst üste rekorlar kırıyor. Döviz önemli ölçüde değer kaybediyor. Siyasi istikrarın garanti altına alındığı Türkiye'de yabancı ve yerli sermaye yatırım hamleleri yapıyor. Birileri bu ülkeyi yalnızlaştırmak istedi. Birileri bu ülkeye diz çöktürmek istedi. 16 Nisan'da ülkemiz dünyaya açık bir mesaj verdi. 'Recep Tayyip Erdoğan'la ayaktayız, dimdik yükselişimiz devam ediyor' diyen milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Cumhurbaşkanımız, inşallah 2 Mayıs'ta sevdasına, aşkına geri dönüyor. Hayırlı mübarek olsun. 'İstanbul benim ve arkadaşlarımın sevdasıdır' diyen Cumhurbaşkanımıza bu danışma meclisi toplantımızla şimdiden aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın partimize dönüşü 2001'de hissettiğimiz heyecandan daha fazla olacak. İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Hep birlikte 2019'a, 2023 hedeflerine, 2053 vizyonuna doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler AK Parti İstanbul teşkilatı olarak güçlü bir İstanbul için, güçlü bir Türkiye için mücadele edeceğiz."
Toplantı, katılımcıların güncel siyasi gelişmeler, referandum ve teşkilatlarla ilgili soru cevap görüşlerini iletmesiyle sona erdi.