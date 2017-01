AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Saldırı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya ilişkin, "Bu tür saldırılar bizi daha çok birleştirir ve bütünleştirir. Biz gençler, asla şiddeti içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi istedikleri kadar lav silahıyla saldırsınlar, biz bu yola her şeyimizi koyduk." dedi.



Ecertaş, AK Parti İl Binasında saldırı sonucu hasarın oluştuğu odada yaptığı basın açıklamasında, partilerinin il başkanlığına yapılan menfur saldırıyı lanetlediklerini ifade ederek, hangi siyasi parti olursa olsun ayrım gözetmeden teröre karşı birlikte duruş sergilenmesi ve tepki verilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.



AK Parti Gençlik Kolları olarak, partilerine yapılan saldırının kendilerini kesinlikle korkutamayacağını ve yıldıramayacağını vurgulayan Ecertaş, "Bilakis partimize ve ülkemize bağlılığımızı artırır. İl teşkilatımız her akşam referandum öncesi sandık kurulu üyelerini dinamik tutmak, mobilize etmek amacıyla programlar gerçekleştiriyor. Dün akşam da bir ilçemizde bu çalışma gerçekleşiyordu. O yüzden burada kimse yoktu. Dün akşam aslında çok büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Rabbimize şükrediyoruz. Türkiye'nin tüm cenahlarınca bu tür saldırılar hangi siyasi partiye yapılırsa yapılsın kınanması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.



Ecertaş, lav silahı mermisinin, İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablonun tam ortasına isabet ettiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İsabet ettiği yerde 'Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal' mısrası yer alıyor. Dün akşamdan sonra İstanbul'da teşkilatımızla tekrardan birlik ve beraberliği konuşmayı düşündük. Özellikle 15 Temmuz akşamı bu milletin birlik, beraberlik ve istiklali için neler yapabileceğini çok net gördük. Dün akşam da bunu burada tekrardan müşahede etmiş olduk. Bu tür saldırılar bizi daha çok birleştirir ve bütünleştirir. Biz gençler, asla şiddeti içeren herhangi bir oyuna gelmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi istedikleri kadar lav silahıyla saldırsınlar, biz bu yola her şeyimizi koyduk. Referandum sürecine girerken İstanbul'da dokunmadığımız, derdini dinlemediğimiz bir tane kardeşimiz kalmayacak. Bunun için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Kesinlikle bizim çalışmalarımıza hiçbir şekilde sekteye uğratmayacaktır. Belki amaçları buradaki gençleri korkutup kaçırmak ama gençler dün akşamdan sonra daha fazla gelmeye başladı. Dolayısıyla amaçlarına ulaşamayacaklar. AK Parti İl Başkanı Selim Temurci'ye de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."