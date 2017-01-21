AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Saldırı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Saldırı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karamollaoğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı.

Karamollaoğlu, görüşmede Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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