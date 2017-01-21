AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Saldırı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, partisinin il başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin, "Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı. Hamdolsun, lav silahının ucundaki roket, içerideki duvarda patlamadı. Yaklaşık 10 dakika önce, patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var." dedi.



Temurci, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının alçakça bir terör eylemine maruz kaldığını söyledi.



Saat 21.20 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir lav silahıyla il başkanlığının 3. katına ateş açıldığını belirten Temurci, lav silahının camları kırarak içerideki duvara saplandığını söyledi. Selim Temurci, lav silahının ucundaki roketin içerideki duvarda patlamadığını ve emniyet güçlerinin çok kısa bir süre içerisinde il başkanlığına intikal ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 10 dakika önce, patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. Hamd ediyoruz, içeride sağılık komisyonumuzun toplantısı vardı, kardeşlerimiz buradaydı. Herhangi bir yaralımız yok ve bu anlamda bir sıkıntımız yok. Bugün aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüze de benzer bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz AK Parti İstanbul İl Başkanlığında hep güzel şeyleri açıklamak için bu mikrofonların önüne çıktık. Biz yine buradan gecenin bu saatinde belediye ve ilçe başkanlarımızla, bütün kardeşlerimizle tekraren haykırıyoruz; Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nereden ve kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. En kısa süre içinde terörün Türkiye'de kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti'yi, kamu kuruluşlarımızı, milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz. Rabbim, milletimizi, hepimizi bu tür tehlikelerden korusun diyorum. Durmak yok, mücadeleye devam diyoruz."



Temurci, Anayasa değişiklik paketinin 15. maddesinin oylandığını hatırlatarak, "İnşallah bu süreç de tamamlanacak, Türkiye ile mücadele etmek isteyenlere bu millet en kısa süre içerisinde referandumda gereken cevabı verecektir." dedi.



Saldırganların yakalanması için başlatılan sürece ilişkin bir soru üzerine Temurci, "İki kişi olduğu tahmin ediliyor. Şu anda emniyetimiz yoğun bir çaba içerisinde, arayışlarını devam ettiriyor. Ancak dediğim gibi ilk bulgular DHKP-C yönünde. Bunlar İstanbul'da zaman zaman bu tür eylemler içerisinde bulundular. Bildiğiniz üzere, terör olayları... FETÖ bırakıyor, PKK başlıyor, PKK bırakıyor, DHKP-C başlıyor. Bunlar hep aynı yerden emir alan malum yapılar. Bu mücadele devam edecek ve en kısa zaman içinde emniyet güçlerimiz gerekeni yapacak. Tekraren emniyet güçlerimize bugün göstermiş oldukları üstün gayret için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve AK Parti İl Başkanlığına yapılan iki saldırının da birbirine benzediğinin hatırlatılması üzerine Temurci, "Aynı anda, planlı, programlı yapılan bir saldırı, bilinçli, benzer bir saldırı. Burada sadece işin benzerliğini söyleriz ama sonuçta iki saldırının da DHKP-C tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular var." diye konuştu.



Bu arada İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek, Temurci ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.