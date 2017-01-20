AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyla ilgili bilgi aldı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci ile görüştü.



Saldırıya ilişkin bilgi alan Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti.