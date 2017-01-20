AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'ye, başkanlığa yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Temurci ile telefonda görüştü.



Görüşmede Temurci'den AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı hakkında bilgi alan Yıldırım, geçmiş olsun dileğinde bulundu.