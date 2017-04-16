AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki referandum kutlaması havadan görüntülendi



İSTANBUL - Referandum sonuçlarının "Evet" çıkmasının ardından ellerinde Türk Bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne gelen binlerce vatandaşın oluşturduğu coşkulu kalabalık havadan drone ile görüntülendi.

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandum sonuçlarından "Evet" çıkmasının ardından binlerce vatandaşın Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne akın etti.

AK Parti il binası önünde zaferi kutlayan coşkulu kalabalık havadan drone ile görüntülendi. Alana akın eden binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle seçim sonucunu kutladı. Kimi vatandaşlar da attıkları sloganlarla birlikte meşaleler yakarak alandaki kutlamalara destek verirken alandaki kutlamalar drone ile havadan görüntülendi.