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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Saldırı Girişimi
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Saldırı Girişimi
20 Ocak 2017 Cuma 22:27
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
AK Parti
İstanbul
İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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