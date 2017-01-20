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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Saldırı Girişimi
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Saldırı Girişimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Saldırı Girişimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

Kaynak: Dunya.com

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