AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci Oyunu Kullandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Çekmeköy ilçesinde bulunan ortaokulda oyunu kullandı. Sınıfları dolaşarak sandık sorumlularına çalışmalarında kolaylık dileyen Temurci, "Yarın sabah Türkiye ve millet olarak inşallah güzel bir güne uyanacağız" dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, anayasa değişikliğini içeren referandum için Çekmeköy ilçesindeki Sultançiftliği Ortaokulunda bulunan 1387 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Temurci'ye İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve partililer eşlik etti. Partililerin ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Temurci, onlarla özçekim yaptı. Sınıfları tek tek gezerek sandık sorumlularıyla da tokalaşan Temurci, daha sonra partililerle ve vatandaşlarla okul önünde hatıra fotoğrafı çekildi.



Temurci, "Uzun sayılabilecek bir maratonun ardından bugün milletin önüne sandığı getiriyoruz. Tabi bugün çok farklı duygularla sandığa geldik. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra bu millet ilk kez sandığa gitti. Dolayısıyla sandık yeniden daha güçlü Türkiye, güçlü demokrasi ve geleceğimiz için bu anlamda önemlidir. Biz her zaman sandığa ve milletimize güvendik. Ben milletimizin bugün iki şeyden birini seçeceğine değil, aydınlık bir Türkiye'yi oylayacağına inanıyorum. Yarın sabah Türkiye ve millet olarak inşallah güzel bir güne uyanacağız" dedi. - İSTANBUL