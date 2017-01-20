AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin, "Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı. Hamdolsun, lav silahının ucundaki roket, içerideki duvarda patlamadı. Yaklaşık 10 dakika önce, patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İl Başkanlığına Yönelik Saldırıya İlişkin, "Lav Silahı...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığına yönelik saldırıya ilişkin, "Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı.
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