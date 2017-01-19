AK Parti ile CHP Milletvekilleri Arasında Gerginlik

AK parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti ile CHP Milletvekilleri Arasında Gerginlik

AK parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Anayasa değişiklik teklifi ikinci turu görüşmeleri devam ediyor. Beşinci maddenin oylaması bittikten sonra CHP milletvekilleri TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'yı oylamayı bitirme konusunda uyardı. Bunun üzerine Bahçekapılı kendisinin işine karışılmaması gerektiğini söyledi. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Ağbaba'ya tepki gösterdi. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Milletvekili Bahçekapılı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşenur Bahçekapılı, Tbmm Başkanvekili, Milletvekili, Veli Ağbaba, Ak Parti, AK Parti, Akparti
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads