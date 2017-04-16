AK Parti İlçe Başkanının Aracına Saldırı; 1 Güvenlik Korucusu Şehit - Fotoğraf

AK Parti İlçe Başkanının Aracına Saldırı; 1 Güvenlik Korucusu Şehit - Fotoğraf

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