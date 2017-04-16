AK Parti İlçe Başkanı Konvoyuna Silahlı Saldırı: 1 Korucu Şehit

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın konvoyuna teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 korucu şehit oldu, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmalarını yapmak üzere köylerde çalışma yapan AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler tarafından silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın güvenliğini sağlayan yeğeni güvenlik korucusu olan Adnan Vanlı şehit olurken, aynı araçta bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. - VAN