AK Parti İl Danışma Toplantısında 2019 Vurgusu
- AK Parti İl Danışma toplantısında 2019 vurgusuGAZİANTEP - AK Parti İl Danışma Meclis toplantısında 16 Nisan ve 2019 vurgusu yapıldı.
- AK Parti İl Danışma toplantısında 2019 vurgusu
GAZİANTEP - AK Parti İl Danışma Meclis toplantısında 16 Nisan ve 2019 vurgusu yapıldı.
Şahinbey Kültür Kongre Salonunda gerçekleşen İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe başkanları ve çok sayıda partili katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 3 Kasım 2019 vurgusu yapıldı.
Sandıktan çıkan sonuç kimseye kaybettirmedi. Sandıkta kimsenin kaybetmediğini belirten AK Parti Genel Sekereteri Abdulhamit Gül, "Peki kim kaybetti, Bu ülkede hayır çıkması için gece gündüz çalışan, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütleri, Kandil kaybetmiştir, terör örgütü FETÖ kaybetmiştir, Pensilvanya kaybetmiştir. Ülkemizin büyümesini ve gelişmesini istemeyen, içerde ve dışarıdaki bazı karanlık güçler, karanlık odaklar kaybetmiştir. Ama hamdolsun milletimiz, tarihi bir zafer kazanmıştır, 80 milyon kazanmıştır. Değerlendirmesinde bulundu.16 Nisan'da Türkiye'nin yükselişi için, bekasını korumak için sandıklara giden milletin "evet" diyerek ülkenin geleceğini teminat altına aldı. "16 Nisan'da Türkiye kazanmıştır. Evet diyen de kazanmıştır, hayır diyen vatandaşlarımız da kazanmıştır. Bundan yıllar geçse bile bütün vatandaşlarımız, herkes, evet dese de hayır dese de bu istikrardan, Türkiye'nin demokrasisinden istifade edecektir" dedi.
"2019 seçimi yarın gibiymiş gibi çalışacağız"
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, "Gaziantep birlik beraberlik uyum demektir. Bu birlik beraberlik ve uyum 16 Nisanda başarıyla neticelendi. Bu başarıdan dolayı Gaziantep'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çıkan sonuçlardan 80 milyon kazandı. Biz evetçi hayırcı diye hiçbir zaman kategorize etmedik. Hepsi bizim vatandaşımız, evet diyen de bizden hayır diyende bizdendir. AK Parti kadrolarına kategorize etmek yakışmaz. Görevimiz bitmedi arkadaşlar 16 Nisan dündü 2019 ise yarınmış gibi çalışmalıyız. Herkesin gönlünü kazanmak zorundayız. Bu başarıyla inşallah 2019'a bize yakışan sonuçları alacağız" şeklinde konuştu.
"Birileri 2019'un hesabını yapıyor"
Birilerinin 2019'un hesabını yaptığını belirten Fatma Şahin, "Birileri 2019'un hesabını yapıyor ama biz durmadan çalışacağız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Zafer inananlarındır. İnandık ve başardık. 15 yıl önce öyle bir tohum atıldı ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Yeter söz de karar da milletindir dedi. Teşkilatımızın bütün kademelerinden Allah razı olsun. 16 Nisan darbelerin bittiği dönemdir. 16 Nisan altın harflerle Türk siyasi tarihine yazılacaktır. 2019 çok yakın o yüzden hiç durmadan, bıkmadan çalışacağız. Birleri şimdiden 2019'un hesabını yapıyor. Onlar hesap yapmaya dursun biz imanımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Abdulkadir Yüksel, "16 nisan tarihin kavşak noktasıydı. 15 yıldır yapılan bütün hizmetlerin, bütün reform hareketlerinin en tepesiydi, finaliydi. Milletin üzerinde hiçbir güç olmayacağının, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu, milletin üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı ve milletin önüne konulan bütün engellerin bir bir kaldıracağımızı, Türkiye'nin normalleşeceğini ve dünyada hak ettiği yere ulaşacağını hep söyledik. Şükürler olsun ki bu finali bugün hep beraber yaptık. 16 Nisan muhteşem bir zaferdir. 1 milyon 300 bin küsür çok önemli bir rakamdır. Gaziantep burada çok önemli bir görev üstlenmiştir. Türkiye'nin genel ortalamasının 11 puan üzerinde rekor bir oyla emsalleri arasında en önemli yeri alarak bir zafer yazmıştır. Şimdi bu zaferi hazmedemeyenlerin, milleti sokağa davet edenlere en büyük cevap yine bu salondan çıkıyor. Seçimden bir hafta geçmesine rağmen salonları dolduruyorsunuz, bu aşkla bu imanla 2019'a hazırız mesajı veriyorsunuz" ifadelerini yer verdi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, "Bu süreçte her bir kardeşimizin desteği var. Birliğimizi beraberliğimizin bozulmasına izin vermeden hep beraber çalışmaya devam edeceğiz 15 Temmuzda darbeye karşı nasıl bir fiili şekilde karşı durduysak 16 Nisanda da koalisyonlara istikrarsızlığa karşı durduk" söyledi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, "16 Nisan 15 Temmuzun iz düşümüydü. 15 Temmuzda tankları, skorskyleri savuran millet 16 Nisanda da bu günden itibaren Türkiye'de darbelere son vereceğiz dedi. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti kolisyonlarla, iki başlılıkla, anılmayacak. 3 Kasım 2019'dan sonra bütün dünya bu sistemi örnek alacak. Türkiye kazandı, Gaziantep kazandı" diye konuştu.
Toplantının sonunda referandum sürecinde çalışan il ve ilçe başkanlarına plaket verildi.
(LO-SD-