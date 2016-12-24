AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.



Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.



Kılıç, yaptığı konuşmada, danışma meclislerinin çok güzel bir şekilde yerine getirildiğini kaydetti.



"AK Parti dendiği zaman kurumsallaşmış bir parti akla gelir." diyen Kılıç, "Bu partinin her bir neferi yapmış olduğu görevin kıymetini bilir. Tüm teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Bugün Halep'e ulaştırılan tırları gördüğümüzde AK Parti'nin bir iyilik hareketi olduğuna hep beraber tanık oluyoruz. O tırların her birinin içinde aynı zamanda kardeşlik mektubu var." diye konuştu.



Toçoğlu da terörle mücadele esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.



Çok hassas bir süreçten geçildiğini belirten Toçoğlu, "Bu hassas süreci hep beraber yakından takip ediyoruz. Büyük bir kararlılık ve azimle sahada tüm mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bir yandan kardeşlerimiz için dua edeceğiz bir yandan da mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin, 'Türkiye sınır dışında ne yapıyor?' diye sormaya hakkı yoktur. Ülkemiz tehditlerden arınana kadar sınır dışında olmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu badireyi atlatacağız." dedi.