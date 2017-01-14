AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantı Gerçekleşti

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.



Zonguldak Dedeman Otelde gerçekleştirilen toplantıya AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı 3'üncü Bölge Koordinatörü Hacı Turan Belediye başkanları ve partililer katıldı Toplantıda slayt gösterimin ardından AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, geçtiğimiz yıl yaptıkları çalışmaların raporunu sundu.



AK Parti İl Danışma Kurulu'nda konuşan AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi Tosun yaptığı açıklamada "İlimiz için büyük önem taşıyan ve ilimize diğer illerden yükseköğrenim görmek için gelen öğrencilerimizin barınma sorunlarını giderebilmek için kredi ve yurtlar kurumu aracılığı ile 2 bin kişilik öğrenci yurtlarımızı hizmete açtık. 2017 yılında yurt açma çalışmalarımız devam edecek. Ülkemizin ve Zonguldak insanının 150 yıllık hayali olan Filyos projesinin hayata geçirilmesi için gerekli olan büyük adımları attık. Tüm engellemelere rağmen Filyos liman ihalesini yaparak temelini de başbakanımızın katılımı ile 9 Aralık tarihinde gerçekleştirdiğimiz törenle attık. 2017 yılında Filyos liman inşaatının tüm hızıyla başlaması ve devam etmesi için milletvekillerimiz ile birlikte tüm gücümüzle çalışacağız. Müteahhitlerden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle gecikme yaşadığımız karayollarındaki çalışmalarımız 2016 yılının son dönemlerinde milletvekillerimiz ile birlikte yaptığımız ısrarlarımız sonrası önemli bir ivme kazandı" ifadelerine yer verdi.



"Hastane inşaatına en kısa sürede başlayacağız"



Şehir hastanesi projesinin bazı aksaklıklardan dolayı bitiremediklerini vurgulayan Tosun, "Müteahhit firmadan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle zamanında bitirilememiş ve hastane konusunda 2016 yılı bizim için kayıp yılı olmuştur. Şehir hastanemizin yapımına 2017 yılında başlanabilmesi için bakanlık yetkililerimiz ve milletvekillerimiz yoğun çaba sarf etmekte. Bunun için belirlediğimiz yerlerin tercihinin yapılması için bakanlık yetkililerimiz geçtiğimiz günlerde ilimize gelerek incelemelerini yaptılar. En kısa sürede hastane yerini belirleyip ihalesini gerçekleştirerek çalışmalarına başlayacağız dedi. Zonguldak'ın stadyum sorununa da değinen Tosun, "Zonguldak karaelmas Kemal Köksal stadının yıkılmasından sonra ihaleye verilmek suretiyle yeni ve modern bir tribün yapımına başlanmıştır. Şu anda inşaat hızla devam etmektedir. Stadın önümüzdeki sezona mutlaka yetiştirilmesi ve maçların burada oynanması için yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.



'3 bin kişiye iş imkanı sağlanacak'



Madencilik sektöründe 3 bin kişilik iş imkanı sağlanacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Madencilik sektöründe yaklaşık 3 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacak yasanın meclisten geçtiğini vurgulayarak, "İlimizde istihdama önemli katkı sağlamasını beklediğimiz, işsizliğin çözümünde önemli rol oynayacak olan, ve milletvekilimizin önergesi ve girişimleri ile gerçekleşen Türkiye taşkömürü kurumuna (TTK) bağlı işletilmeyen maden ocaklarının tekrar rödevans yoluyla işletilmesi, yatırım yapılması ve istihdamın sağlanması amacıyla 3 bin 213 sayılı maden kanununun geçici 29'uncu maddesindeki yapılan teşvik mahiyetindeki düzenlemenin TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bu kanunun cumhurbaşkanımızın onaylaması sonrasında yürürlüğe girmesi ile birlikte rödevans işletmelerimizde ve madencilik sektöründe yaklaşık 2 bin ile 3 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanmış olacaktır. Yine diğer taraftan merkez ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan mülkiyet sorununun da çözüme kavuşturulması için sona gelinmiş, bu yıl içinde Zonguldak'ın mülkiyet sorunu tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Milletvekillerimiz Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar ile teşkilatlarımız bu konuda tüm girişimleri yapmaktadırlar. Sonucu almak üzereyiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK