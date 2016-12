AK Parti İl Başkanlığından Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında Türk Kızılayına kan bağışı kampanyası düzenlendi.



İl Başkanlığı binasında gerçekleşen kan bağışı etkinliğine AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Bekir Uyanık ve parti üyeleri katıldı.



Programda konuşan İl Başkanı Abdurrahman Dimez, "Bugün çok kutsal gördüğümüz bir vazife uğruna parti binamızdayız. Geçtiğimiz günlerde Kızılay Başkanımız bizleri ziyaret ettiğinde kan ihtiyacı ile ilgili konuşmuştuk. Bizde Türk Kızılayına kan bağışında bulunmak istedik. Bu kutsal vazife de çorba da bizim de tuzumuz bulunması adına ufakta olsa bir katkı sunalım istedik. Kızılayımız yüz yılları aşkın süredir ülkemize hizmet veriyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti zamanında değil öncesinde de Osmanlı döneminde hizmet vermeye başlamış bir kuruluşumuz. Şuan sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında da birçok ülkede, birçok kıta da ihtiyaç duyulduğu an da bütün mazlumların, bütün ihtiyaç sahiplerinin yanında olan bir kuruluşumuzdur. Elimizden geldiği kadarıyla destek verdik. Sadece Kızılay'a kan bağışı kampanyası değil, Suriye'de, Halep'te yaşanan bir dram var. Bu drama ilk günden beridir kayıtsız kalmayan da bir Türkiye var. Bizde ecdadımızın bize yüklendiği misyon gereği üzerimize düşen vazifeyi bir ensar rolüne bürünerekten yapma gayretindeyiz. Partimizde makarnadan una, bebek mamasından battaniyeye, bota ve monta kadar birçok ihtiyacı inşallah toparlayacağız. Önümüzde ki hafta içerisinde 3 tır olarak Halep'e ulaştırmayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her açıdan güçlü elbette ki her yardımı yapabilecek kapasitededir. Bizlerde bir Müslüman olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üstümüze düşen görevi yapma noktasında bizde geri durmayacağız. Ben buradan bu kampanyaya katkı sunan tüm hemşerilerimize ve bugün vefakar, cefakar şekilde çalışan tüm parti teşkilatında ki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Bekir Uyanık ise, "Bugün burada AK Parti Adıyaman İl Teşkilatımızın organize ettiği Kızılay'a kan bağış kampanyası için bulunuyoruz. Adıyaman İl Teşkilatımızın şahsında Sayın İl Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu kan bağışı bizler için çok önemli çünkü ihtiyaç sahibi insanlarımız havaların soğuk olması nedeniyle kan bağışlarımızda biraz sıkıntı vardı. Buna ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını gidermek için böyle bir organizasyonu yapmaları çokanlamlı ve önemlidir. Bunun içinde biz müteşekkiriz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN