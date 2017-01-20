AK Parti Il Başkanlığına Lav Silahıyla Saldırı

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'na saat 21.30 sıralarında lav silahı ile saldırı oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde mühimmatın 3. katta bulunan bir odadaki duvara saplandığını belirledi. Bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi. Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.