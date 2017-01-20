AK Parti İl Başkanlığına Lav Silahıyla Saldırı Girişimi (1)





Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'na lav silahı ile saldırı girişiminde bulunuldu,



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen ilk bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayda yaralanan olup olmadığı ve herhangi bir yerin isabet alınıp alınmadığı henüz tespit edilemedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI



Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.



- İstanbul