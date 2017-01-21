Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK İstanbul DHA
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Law mermisinin isabet ettiği, pencere camları kırılırken duvarda da delikler açıldı. Kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na law silahıyla yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Açılan ateş sonucu law mermisi 3'üncü katta bulunan pencere çerçevesinden sekerek duvara saplandı. Duvara saplanan merminin patlamadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin incelemesinden sonra kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi. Duvarda açılan delikler ise görüntülendi.
AK Parti Il Başkanlığı'na Yapılan Saldırının İzleri Ortaya Çıktı
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK İstanbul DHA
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