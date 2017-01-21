AK Parti İl Başkanlığı'na Yapılan Saldırının İzleri Ortaya Çıktı

Beyoğlu, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Lav mermisinin isabet ettiği, pencere camları kırılırken duvarda da delikler açıldı. Kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi.

DUVARA SAPLANAN MERMİ PATLAMADI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla yapılan saldırının izleri gündüz ortaya çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra kırılan camlar görevliler tarafından temizlendi. Duvarda açılan delikler ise görüntülendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne dün akşam saatlerinde lav silahıyla düzenlenen saldırı girişiminin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına da lav silahıyla saldırı düzenlenmişti. Açılan ateş sonucu lav mermisi 3'üncü katta bulunan bir odadaki duvara saplanmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.



Saldırının ardından il başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Bina önünde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla hazır bekletildiği görüldü. Saldırı sırasında binanın 3'üncü katında kırılan camlar ve hasar gören duvar da kameralara yansıdı.



