AK Parti İl Başkanı Ünlü, Mihalgazi'yi Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve beraberindeki heyet, Mihalgazi ilçesini ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünlü ve beraberindekiler Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Ünlü, ülkenin zor günlerden geçtiğini ancak birlik ve beraberlik içerisinde bugünlerin atlatılacağını belirterek, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin kalkınmasına sağlayacağı katkıları anlattı.