AK Parti İl Başkanı Uluay'dan, Rektör Aydın'a Ziyaret

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Rektör Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Tıp Fakültesinin binaları ile ilgili Hacettepe Üniversitesinin üç mahkemelik davası olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:



"Hacettepe, mahkemeleri de bizim üstlenmemizi istiyor. Biz tabi mahkemeleri ile devralmak istemeyiz, almayız da. Mahkemelik olan ihaleleri Kastamonu Üniversitesi yapmadı dolayısı ile şartlarımız bellidir o şartlar yerine geldiği zaman binaları devir alıp en kısa zamanda bitirip Tıp Fakültesini hayata geçireceğiz. "



Uluay ise yeni yapılan Kastamonu Devlet Hastanesi'nden bahsederek, "Vasıflı bir binada faaliyetine başlaması gerçekten heyecan uyandırdı. Yaklaşık bir ay önce Kastamonu'nun atıl kalan yatırımlarına el atmıştık. En başta önem verdiğimiz Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesini açmak için elimizden geleni yapacağız. Kente Kastamonu Tıp Fakültemizi kazandırmayı istiyoruz." dedi.