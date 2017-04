AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Polis Haftası'nı Kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Türk polisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Türk Polisi halkımızla bütünleşerek birlikte işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemektedir. Türk insanının her bir hücresinde yer alan vatan ve bayrak sevgisinin gücü bizleri birlikte ve beraberlikte tutan ruhudur. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının değerli mensupları bu ruhun en derin izlerini taşıyan vatan evlatlarımızdır" dedi.



Türk polisinin güç şartlarda görev yaptığını ve güvenimizin vazgeçilmez bir unsuru olduğunun her zaman hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Tanrıver'in mesajı şöyle; "Tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 172 yıllık geçmişe sahip olan Emniyet Teşkilatımız özverili çalışmaları ile görevini başarıyla yerine getiren kurumlarımızdan birisidir. Bu başarılı çalışmalarında geçmişten gelen tecrübelerinin, bilgi birikiminin büyük payı vardır. Türk Polis teşkilatımız asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak için çok önemli bir toplumsal işlevi özveri ile yerine getirmektedir. Halktan aldığı güç ve destekle görevini başarıyla yapmaktadır. Polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında, hukukun egemen kılınarak güvenli bir ortamın yaratılmasında yaptığı başarılı çalışmalarıyla halkımızın her zaman sevgi ve takdirini kazanmıştır. Bu vesile ile görevlerinin başında bulunan polislerimizin gününü kutluyor, ülkenin huzur ve güven ortamını korumak amacıyla hayatlarını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan Rahmet diliyorum." - NEVŞEHİR