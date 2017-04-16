AK Parti İl Başkanı Tanrıver Oyunu Kullandı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver referandum için oyunu kullandı.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver oyunu H. Lütfü Pamukçu Ortaokulu 1153 no'lu sandıkta kullandı. İl Başkanı Tanrıver oy verme işlemi öncesinde sandık görevlileri ile bir süre sohbet ederken ardından sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.



İl Başkanı Tanrıver oyunu kullanmasının ardından ise halk oylamasında oyumuzu kullandık, Rabbim yardımcımız olsun" dedi. - NEVŞEHİR