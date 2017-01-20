AK Parti İl Başkanı Sümer: "Halktan Korkmasınlar"

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'e TBMM'nde yapılan saldırıyı kınayan İl Başkanı Rıza Sümer, "Millet iradesinin tecelli ettiği gazi meclisimizde kimseye bu milletin kürsüsünü işgal ettirmedik, bundan sonra da ettirmeyiz" dedi.



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Anayasa değişikliği görüşmeleri öncesinde yaşanan kelepçeli eylemin meclisi çalışamaz hale getirmeye yönelik bir işgal girişimi olduğunu söyledi. Sümer "Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olan milletvekilleri daha önce olduğu gibi yine milletin kürsüsünü işgal girişiminde bulundular. Bu işgal girişimine izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz" dedi.



Milletin kürsüsü işgal edilemez



Milletin kürsüsünde böyle bir eylemin kabul edilemez olduğunu belirten Sümer, "Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini meclis kürsüsüne kelepçeleyerek, görüşmeleri tıkamaya çalışmıştır. Bu işgali engellemeye çalışan Milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç, bir grup kadın milletvekilinin saldırısına uğramış, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Milletimizin gözü önünde yaşanan bu hadiseler, hepimizi üzmüştür. Bir tarafta milletten aldığı yetkiyi kullanmak için mecliste yerini alan vekillerimiz, diğer tarafta ise bu demokratik haklara kelepçe vuran işgalci bir anlayış. Bunu tüm milletimiz açık ve net görüyor "dedi.



Demokrasiden anladıkları bu



Sümer, şöyle devam etti; "Anayasa görüşmeleri sırasında milletvekillerimize saldırı ilk değil. Daha önce CHP milletvekillerinin başını çektiği ve milletvekillerimizi ısıran, burnunu kıran bu zihniyetin tek bir amacı var: O da meclisi çalışamaz hale getirmek. Bunların demokrasiden anladıkları işgal girişimidir. Bu girişimlere izin vermeyeceğimizi Milletvekilimiz Gökçen Özdağan Enç, dün bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.



Son kararı halk verir



Anayasa değişikliğine ilişkin düşüncelerini dile getiren Sümer "İnşallah ikinci tur oylamaları ilk turda olduğu gibi tüm maddelerin kabulüyle tamamlanacak. Bu değişiklik ülkemizin yıllardır içine sıkıştığı iki başlılığın giderilmesini sağlayacak. Biz, bu sistem değişikliğini halkımıza götürmek istediğimizi ve son kararı halkın vermesi gerektiğini söyledik. Kürsü işgalcileri halktan korkmasınlar. Halkımızın en doğru kararı vereceğinden ve millet iradesinin üzerinde bir iradenin olmadığına inansınlar" şeklinde konuştu. - ANTALYA