AK Parti İl Başkanı Smmmo ve Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor. Kırıkkale Ticaret Borsası ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını Ziyaret eden Akçay, referandum sürecinin başladığını belirterek halkın yakında geleceğini oylayacağını dile getirdi.



AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, İl Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve teşkilat üyeleri ile birlikte, Esnaf ve Sivil Toplum kuruluşları ile Ticaret Borsası ve Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirleri odasını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde referandum sürecinin başladığını dile getiren Akçay, teşkilat olarak sürekli sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelseler de referandum sürecinde daha fazla bir arada olacaklarını vurguladı. Akçay, referandumda halkın ülkemizin geleceğini oylayacağını belirtirken teşkilat olarak halkımıza anayasa değişikliğini en iyi şekilde anlatacaklarını ifade etti.



Referandumda Kırıkkale halkının büyük bir çoğunlukla evet diyeceğine inandığını dile getiren Akçay "Muhalefet şu anda ülkede rejim değişiyor, Cumhuriyet elden gidiyor tellallığı yapsa da halkımız bu durumun böyle olmadığını biliyor. Bizlerde teşkilat olarak sahaya indiğimizde halkımıza anayasa değişikliğinin nedenlerini anlatacağız. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine sağlam adımlarla yürüyebilmesi için referandumdan güçlü bir evet çıkması gerekmektedir. Bizler sivil toplum kuruluşlarımız ve AK davamızın gönüllüleri ile bu süreci halkımıza en iyi şekilde anlatacağız. Bu referandumdan ülkemiz çok güçlü çıkacak. Bu referandum ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenlere karşı verilecek cevap açısından son derece önemlidir" dedi. - KIRIKKALE