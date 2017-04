AK Parti İl Başkanı Selim Temurci: "Milletimiz kazandı"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için halkımız yedinci kez referandum a gitti. Yurt içinde katılımın yüzde 87,28 olduğu halk oylamasında yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının coşkusunu yaşadı. İl Başkanlığı'ndaki kalabalık ve coşkulu saatler ilerledikçe daha da arttı. İl binasının içinde ve önünde toplanan vatandaşlar, partinin seçim şarkılarıyla coştular ve büyük zaferi kutladılar. Havai fişek gösterisiyle artan coşku, İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İl Yürütme Kurulu üyeleri seçim otobüsünün üzerine çıkmasıyla doruğa çıktı.

"Ak Parti ailesinin her ferdine teşekkür ediyorum"

Seçim otobüsünün üzerinde açıklama yapan İl Başkanı Dr. Temurci, "Bu güzel geceyi bizlere yaşatan Rabbime şükürler olsun. 'Haydi Bismillah' diyerek, yollara düşen ve bu kutlu dava için, milletimiz için mücadele eden tüm kardeşlerime selam olsun. Bu bayram gününü bizlere yaşatan Rabbime şükrediyorum. Referandum sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Dr. Selim Temurci sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün İlçe Başkanlarıma, Ana Kademe Başkanlarımıza, Kadın Kolları Teşkilatımıza, Gençlik Kolları Teşkilatımıza, Meclis Üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, AK Parti ailesinin her ferdine teşekkür ediyorum. Bizimle beraber 1 buçuk aylık çalışma sürecinde durmadan, yorulmadan koşan milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte dualarımızı kabul eden Mevla'ya şükretmemiz gerekiyor."

"İstanbul kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır"

Dr. Temurci, "Bugün kazanılan zafer bütün milletin zaferidir. Bütün Türkiye'nin coşkusudur. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz kazanmıştır. Allah'ın izniyle İstanbul kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. 'Hayır' oyu kullanan 'Evet' oyu kullanan her bir kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Bu topraklarda geçerli tek akçe milletin iradesidir. Bizler Çaldıran'da birlikteydik. İstanbul'un fethinde birlikteydik. Çanakkale savaşında birlikteydik. Kurtuluş savaşında birlikteydik. 15 Temmuz'da kaderimizi birlikte yazdık. 16 Nisan'da 'Evet' oyu kullanan ve 'Hayır' oyu kullanan kardeşlerim kaderini birlikte yazmışlardır. Hamdolsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Milletimizin geleceğine Amsterdam değil, Brüksel değil, Berlin değil, Paris değil; Türk milleti karar verdi şükürler olsun. Milletimiz yarın sabah çok daha aydınlık bir güne uyanacaktır. Darbeler ve vesayet kaybetti. Artık sistemin gerçek sahibinin millet olduğu tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"AK Parti Recep Tayyip Erdoğan demektir"

Dr. Temurci, "AK Parti İstanbul demektir. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan demektir. Milletimiz olarak kutlu bir sevinci daha yaşıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın artık AK Parti'nin başına gelmesine bir mani kalmamıştır. Zaten hep gönüllerimizdeydi. Millet dedi ki, 'Sevdanla, partinle, davanla kucaklaş. Sen bu partinin kurucusu olarak, milletimizi geleceğe taşı. Senin evin AK Parti'dir'. İstanbul olarak gururluyuz, mutluyuz. Saygıdeğer liderimize aramıza hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Rabbim bizleri dualar yüzü suyu hürmetine hiç mahcup etmedi. Bizler daha fazla çalışarak, teşkilatımızla daha fazla kucaklaşarak AK Parti'nin kutlu davasına, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.