AK Parti İl Başkanı Revi'den CHP İl Başkanı Güngör'e Anket Göndermesi

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, CHP İl Başkanı Turgay Güngör'e anket göndermesinde bulundu.



Revi, açıklamasında "CHP Trabzon İl Başkanı Sayın Turgay Güngör, Türkiye'de yapılan seçimlerle ilgili tahminlerin en uzağında kalan gezici araştırma şirketinin anket sonucuna istinaden açıklamalarda bulunup Trabzon büyükşehir belediye başkanımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı başarısızlıkla suçlamasını sandıktan umudunu kesenlerin sözde anketlerle avunmak durumunda olduğunu göstermektedir. Siyasette malzeme üretemeyenlerin anketler üzerinden siyaset yapması CHP'nin bugün geldiği nokta gözler önüne sermektedir.CHP İl Başkanı Sayın Güngör'ün bilmesi gerekir ki bu anket şirketi 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde yayınladığı tüm anketlerde AK Parti'nin oylarını mevcudun 10 ila 15 puan altında gösterirken muhalefet partilerinin oylarını her daim yüksek gösterme çabası içerisinde olmuştur" ifadelerini kullandı.



Bu anket şirketinin 1 Kasım seçimlerinin öncesinde yayınladığı anketlere vurgu yapan Revi "Örneğin 13-14 Eylül'deki anketlerde Ak Parti'yi %39.3, CHP'yi %28.1, MHP'yi %16.8, HDP'yi de %13.5 göstermiştir. Ancak 1Kasım seçim sonuçlarında Ak Parti %49.5, CHP %25.3, MHP %11.9, HDP %10.8 oy almıştır. Aynı firma 30 Mart 2014 yerel seçimler öncesinde 12 Mart tarihli yaptığı ankette AK Parti'mizin adayı Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun oyunu %40.5 gösterirken CHP'nin adayını %43.2 göstermiştir. MHP adayını da %9.8 olarak belirtmiştir. Oysaki seçimde AK Parti'mizin adayı Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5 oy almış CHP'de ise %24'ler de kalmıştır. Gezicinin anketine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazanıyor görünüyordu. Ama AK Parti CHP'nin üç katına yakın bir oyla seçimi kazanmış ve Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye başkanlığı makamına gelmiştir. Anket tahminiyle sonuçlar arasında bu kadar farklar olan bir şirketin açıklamasını dikkate alıp basına açıklama yapan sayın il başkanının ne derece realiteye uygun davrandığını halkımızla paylaşıyoruz. CHP İl Başkanı Sayın Güngör'ün sözde anketleri değil de şehrimizin gerçeklerini baz alarak siyaset yapmasını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu. - TRABZON