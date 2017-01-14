AK Parti İl Başkanı Özmen, Bozdoğan'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Bozdoğan ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu ve mahalle başkanları ile toplantıda buluştu.



Bozdoğan Koyuncular Mahallesini ziyaret eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri mahalle kahvesinde buluşarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldular.



Koyuncular mahallesi ziyaretinden sonra Bozdoğan Ziraat Odası'nı ziyaret eden Özmen ve beraberindeki heyet, ilçenin tarım politikaları hakkında istişarede bulundular.



Daha sonra Bozdoğan Ziraat Odası Toplantı salonunda mahalle başkanları, sandık görevlileri ile buluşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni anayasa hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı. - AYDIN