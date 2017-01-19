AK Parti İl Başkanı Mete Gündemi Değerlendirdi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, basın mensupları ile Menteşe Öğretmenevinde bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göcek Tüneli'nin sözleşmeden kaynaklı bir sıkıntı yaşandığını, bu sıkıntının en kısa zamanda çözülmesi için çalıştıklarını belirten Mete, turizmcilere yönelik desteğin 2017 yılında da süreceğini, Datça Devlet Hastanesi'nin 23 Ocak Pazartesi günü faaliyete geçeceğini açıkladı.



"TURİZMCİLERE DESTEĞİN 2017 YILINDA DA SÜRMESİNİ İSTİYORUZ"



Turizmci için Ankara'ya her gittiğimizde turizmciye daha fazla destek alabilme açısından gayretlerimiz oluyor ve olacak. Bunlardan birisi de toplumda yeterince karşılık bulmadığını düşündüğüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş-Kur üzerinden yaptığı personel desteği. 100 kişi çalıştıran bir otele 6 ayda yaklaşık 200 bin liralık bir yardım demek. Üç kişi çalıştıran işletmenin bir işçinin parasını, sigortasını devlet ben ödeyeceğim diyor. Bunu Mayıs ayına kadar gerekli şekilde anlatamadık. İş Kur İl Müdürümüz bu tarihten sonra bizzat kendisi konu ile yakından ilgilendi ve otelcilerimiz ile birebir görüşmeler yaptıktan sonra çok ciddi bir talep oldu. Muğla için ilk etapta 24 milyon liralık bir bütçe ayrılmıştı. Bu yetmedi Bakanlıktan ek olarak 10 milyon TL'lik bir bütçe daha aktarılarak sadece istihdamdan dolayı 34 milyon TL para ödendi Muğla'ya. Bu paradan yüzde 85 oranında turizm sektörü faydalandı. Bu desteğin 2017 yılında da devam ettirilmesini istedik ve büyük ihtimalle devam edecek" dedi.



ÜRETEN MUĞLA PROJESİ DEVAM EDECEK



Tarım sektöründe de bugüne kadar ciddi bir çalışmanın yapılmadığını gördüklerini belirten AK Parti İl Başkanı Mete, "Bunun için direk üreticiye inerek 8 ayrı ilçede 12 ayrı toplantı yaptık. Toplantılara çiftçileri çağırdık ve hepsine de mikrofon vererek sorunları direk onlardan dinledik. Yerinde çözülecek sıkıntıları yerinde çözüm yoluna gittik. Bakanlık tarafından çözülecek sıkıntıları da bir kitapçık haline getirerek ilgili bakanlıklara taşıdık. Bu sadece bir başlangıç ve 'Üreten Muğla 1' dedik. Bu konuda hafta sonu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bir toplantı yapıldı. Bakanlık müsteşarımız arayarak bu sorunların çözümü için ilgili bakanlık birimlerinin çalışma yapacağını açıkladı" dedi.



GÖCEK TÜNELİNDE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Göcek Tüneli ile ilgili girişimde bulunduğunu belirten Kadem Mete, tünelin neden hala hizmete giremediğini CHP Milletvekillerinin sorduğunu belirterek, "Bu konuyu Ankara'da AK Parti İl başkanları toplantısında Ulaştırma Bakanımıza bizzat konuyu sordum. Göcek tünelinin Türkiye'de ilk yap-işlet-devret modeli olduğunu, o işletmedeki şartlardan dolayı bazı sıkıntılar olduğunu öğrendim. Tüneli devletin yaptığını, ama işletmeye alamadıklarını, işletmeye alınırsa yapılan sözleşme gereği tünelden geçişlerin firmaya ait olduğu, tünel açılsa bile ücretlerin firmaya ait olduğu ve bu ücretin karşı tarafa ödenmesi gerektiğini öğrendim. Dolayısı ile karşı taraf ile anlaşma yoluna gidiyor devlet. Bu anlaşmada makul bir seviyeye gelinememiş olması nedeniyle firma yetkilisi ile bir araya geldim ve ardından Ankara'da bakanlık yetkilileri ile bir araya geldik. Burada konuyu daha yukarı bir boyuta taşıdık. Firmaya bir miktar ücret ödenek tüm hakların devlete alınmasını önerdim. Bu konuda bir pazarlık noktasındayız. En kısa zamanda bu sorunu çözerek Göcek Tüneli'nin her iki tarafını da vatandaşlarımıza açarız" dedi.



YENİ HASTANE İNŞAAT VE PROJELERİ



475 yataklı Üniversite Hastane inşaatında sona gelindiğini, hastaneye hizmet verecek yol ile ilgili Üniversite üst geçidinin hemen yanına ikinci bir üst geçit yapılacağını açıklayan Mete, "Karayolları ekibinin Sakartepe'deki çalışması tamamlandıktan hemen sonra hastane üst geçidi ve yolu için çalışma başlatılacak. İnşaat olarak Mart başı inşaat bitebilir, tefrişatı ve donanımı için çalışmalar sürecek. Bunun yanında ilçelerimizde de yeni hastaneler için çalışmalar sürüyor. Ortaca Devlet Hastanesi'nin yüzde 95'i tamamlandı. Marmaris Devlet Hastanesi ile ilgili 24 Ocak'ta bakanlıkta bir toplantı yapılacak. Tam olarak ihtiyaçlar belirlenerek proje ihalesine geçilecek. Yatağan Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi yapıldı. 100 yataklı bir hastane olacak ve projesi çiziliyor. Bodrum'da temel kazı çalışmaları başladı. Milas Devlet Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı, resmi süreç bekleniyor" dedi.



DATÇA DEVLET HASTANESİNİN AÇILIŞINI BELEDİYE GECİKTİRDİ



25 yataklı Datça Devlet Hastanesi inşaatının yüklenici firma tarafından TOKİ'ye Mayıs 2016 ayında geçici kabul ile teslim edildiğini belirten Mete, "Datça Devlet Hastanesi 23 Ocak Pazartesi günü yeni binada hizmet verecek. Hafta sonu eşyalar taşınacak. Otomasyon için gerekli çalışmalar hafta sonu tamamlanacak. Hastane ile ilgili geçici kabul tutanağı 26 Mayıs 2016 tarihinde onaylandı. 7 Haziran tarihinde Toplu Konut İdaresi tarafından Datça Belediyesi'ne yapı kullanma izin belgesi için müracaat yapıldı. Kanun açık. 22 Haziran'da bu belgeyi vermesi gerekirdi. Fakat Datça Belediyesi çeşitli bahaneler ile plan tadilatı yapın gibi bahaneler ile Ocak ayına kadar maalesef hastanenin yapı kullanma izin belgesini vermedi. Taki 10 Ocak tarihine kadar. Devletin vatandaşın hizmetine sunulması için milyonlar harcadığı bu bina 6 ay boyunca maalesef bu hizmetten yoksun kaldı. Biz vatandaş olarak bu hizmeti geciktirenler hakkında yasal yollardan şikayetimizi yapacağız" dedi. - MUĞLA