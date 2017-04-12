AK Parti İl Başkanı Haydar Revi Sürmene'de Yeni Sistemi Anlattı

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi referandum çalışmalarına Sürmene ilçesinden devam etti.



AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Revi daha sonra esnafları dolaşarak 16 Nisan'daki referandum da oylanacak olan anayasa değişikliğini anlattı. Maddeleri tek tek vatandaşlara anlatan Başkan Revi, "Basit ve net, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde patron millet olacaktır. Güvenoyunu sandıkta millet verecek, hükümeti de meclisi de vatandaşlarımız seçecektir. Hükümet icraat ve hizmet üretirken meclis de kanun çıkarıp Cumhurbaşkanını denetleyecek. Bu sistemle birlikte Cumhurbaşkanı da Hükümet de daha hızlı karar alacak. Bürokrasinin azalmasının yanı sıra ekonomik kalkınmamız da artacaktır" dedi.



Etkili bir hükümetle terörle mücadelenin de güç ve hız kazanacağını ifade eden Başkan Revi, "Cumhurbaşkanına, yardımcılarına ve bakanlara da cezai sorumluluk gelecek. Meclisin denetleyici yetkileri güçleniyor. Askeri yargı da kaldırılıp asker sivil ayrımı diye bir şey kalmayacaktır, bağımsız ve tarafsız bir yargı olacaktır" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li vekillerin söylemlerine de sert çıkan Başkan Revi, "CHP Genel Başkanı kalkıp 15 Temmuz hain darbe girişimine kontrollü darbe diyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine "kontrollü darbe girişimi" demek FETÖ'yle aynı dili kullanmaktır. Şehitlerimize, gazilerimize, aziz milletimize hakaret niteliğindedir. Şehitlerimizin ruhunu sızlatacak bir ölçüsüzlüktür. Çirkin bir imadır, hastalıklı bir bakışın ürünüdür. FETÖ'nün dümen suyuna girmektir. FETÖ'yle işbirliği yapmaktır. Bu çirkin iddiayı dile getirmek vatansever CHP seçmenlerine de haksızlık etmektir. Vatansever CHP'li seçmen kardeşlerimizi bu iddianın sahibi kılmaktır, Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmenine bile izah edemeyeceği bir büyük yalandır" şeklinde konuştu.



CHP'li Milletvekilleri Hüsnü Bozkurt'un ve Tuncay Özkan'ın hakaret ve tehditlerine de tepki gösteren Başkan Revi, "Milletin vekili olduğunu iddia eden bu şahsiyetler millete tepeden baktıklarını söylemleriyle de göstermektedir. CHP yöneticilerinin bu millete ne kadar yabancılaştıklarının bir kanıtıdır. Bütün o uzlaşmacı söylemlerine rağmen, içlerinde millete tepeden bakmanın kibri yatmakta, ilk fırsatta da açığa çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. - TRABZON