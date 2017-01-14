AK Parti İl Başkanı Dündar Stk Temsilcileriyle

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kente faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.



Dündar toplantıda, STK temsilcileri ile herkesin sesine kulak vermek için bir araya geldiklerini söyledi.



Türkiye'nin üzerinde çeşitli oyunların oynandığını belirten Dündar sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemiz ve bölgemiz son zamanlarda çok badireler atlattı ve hala da atlatmaya devam ediyor. Ülkemiz terör eylemleri, 15 Temmuz darbesi, ekonomik darbe gibi ağır senaryolarla içeriden ve dışarıdan çok yönlü saldırılara maruz kalmaktadır.



Bunlara karşı gelmek, bu girişimlerini bertaraf etmek adına bizlere ve siz STK'lara çok önemli görevler düşmektedir. 15 Temmuz darbesinde Mardin'deki STK temsilcilerinin dik duruşlarını, ülkesini ve milletini korumak adına demokrasi nöbetlerine olan desteklerini hepimiz biliyoruz."