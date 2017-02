AK Parti İl Başkanı Aşan, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Aşan, AK Parti İl Teşkilatının çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarından faydalanacağı çok şeyler olduğunu söyledi.



Sivil toplum kuruluşlarının halkın nabzını yansıtan birimler olduğunu belirten Aşan, şunları kaydetti:



"Sizler her zaman halkın içindensiniz. Onların sıkıntılarına, sorunlarına belki bizden daha iyi şahit oluyorsunuz. Bu durumda iletişimimizi her zaman sıcak tutarak, sizden yansıyan bu problemlere hep birlikte çözüm üretmemiz gerekir. Önümüzde bir referandum süreci var. Bu konuda sizlere de büyük görevler düşüyor. Halka 'evet' oyunu vermenin Türkiye ve geleceğimize neler kazandıracağını iyi anlatmamız gerekiyor. 'Hayır'oyunu kullananların bütün örgütlere de aynı zamanda 'gelin bu kaosa, bu kan ve göz yaşına devam edin' anlamına geldiğini aktarmamız lazımdır."



Sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına konuşan Toplum-Der Başkanı Ekrem Bayık da, ilde yaşanan sosyal depremin akabinde kentin yeniden ihya ve inşa sürecine herkesin destek vermesinin çok önemli olduğunu belirtti.



Bu anlamda il başkanından beklentilerinin çok fazla olduğunu kaydeden Bayık, "İnanıyoruz ki kendileri bu sürecin lokomotifi olacaklardır. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak yaralarımızın ivedilikle sarılması, ilimizin ve ülkemizin huzuruna katkı sunulması hususunda her zaman hazırız." diye konuştu.