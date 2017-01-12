AK Parti İl Başkanı Akar'a Ziyaret

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı İbrahim Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar'ı ziyaret etti.



AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Akar, AK Parti olarak sivil toplum kuruluşları ile çalıştıklarını ve bu kuruluşları önemsediklerini söyledi.



Sivil toplum örgütlerinin bir kentin yönetiminde aktif rol oynaması gerektiğini düşündüklerini belirten Akar, şöyle konuştu:



"Genel merkezimiz sivil toplum örgütlerine ayrı bir önem veriyor. Diyarbakır il teşkilatı olarak kentteki ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile sık sık bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunuyoruz. Kentimizin ve bölgemizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Hepimizin ortak paydası bölgemiz ve bölge halkıdır. Bu sebeple taşın altına hepimizin elini koyması ve bölgemiz için uğraş vermesi gerekiyor."