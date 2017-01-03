AK Parti Heyetinden Yemenli Hastalara Ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya beraberindeki heyet ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 143 Yemenli hastayı ziyaret etti.



Özkaya'ya ziyaretinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser'de eşlik etti.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Murat Çağlayan ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Arslan ile birlikte Yemenli hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulanan heyet hastalarla yakından ilgilenerek, yetkililerden bilgi aldı. Burada kısa bir değerlendirmede bulanan Başkan Yurdunuseven, "Yemen'den 143 hasta ve 40 refakatçi ilimizdeki Devlet hastanemize tedavi için geldiler. Bizde kendilerini ziyaret ettik. Kendilerine acil şifalar diledik. Yemenli kardeşlerimizin tedavisi için burada seferberlik halindeyiz. Ülke olarak her türlü yardıma hazır olduğumuz görülüyor. Yemenli kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Hastane yetkililerimize de misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR