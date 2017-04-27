AK Parti Heyetinden Başkan Yaman'a Ziyaretler
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Murat Eğilmez, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret ettiler.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Murat Eğilmez, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Yaman, konukların teşkilat üyeleri ile de bir araya geldiğini anlatarak, "Kendilerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK