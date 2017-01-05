AK Parti Heyetinden Baro Başkanı Köroğlu'na Ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberindeki heyet Adıyaman Baro Başkanı Av. Mustafa Köroğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberinde Ar-Ge Başkanı Av. Mustafa Alkayış, İl Halkla İlişkiler Başkanı Habip Alkuş, il yönetim kurulu üyesi Av. Ekrem Fırat, Merkez ilçe yönetim kurulu üyesi Muzaffer Canlı ve Gençlik Kolları üyesi Av. Mehmet Sırrı Özbek ziyarete katıldı.



AK Parti heyeti, Adıyaman Baro Başkanı Av. Mustafa Köroğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini illetti.



Heyet daha sonra adliye personeliyle sohbet etti. - ADIYAMAN