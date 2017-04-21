AK Parti Heyetinden Araban'a Ziyaret
AK Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet, Araban ilçesini ziyaret ederek, halk oylamasında verdikleri destek için ilçe halkına teşekkür etti.
AK Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet, Araban ilçesini ziyaret ederek, halk oylamasında verdikleri destek için ilçe halkına teşekkür etti.
AK Genel Sekreteri Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik, İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Araban ilçesine geldi.
Vatandaşlar ve partililerce Araban Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde karşılanan Gül ve beraberindeki heyet, AK Parti İlçe Teşkilatına geçti.
Burada konuşan Gül, ilçe halkına partilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, "Önümüzdeki 2019 seçimlerine az bir zaman kaldı. Yarın seçim olacakmış gibi çalışacağız. Çünkü 2019 seçimi de bizim için çok önemlidir. 2019 seçimlerinde de siz Arabanlılardan tam destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Milletvekilleri Şahin ve Özkeçeci de konuşma yaparak, Arabanlılara teşekkür etti.