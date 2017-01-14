AK Parti Heyeti Mihalgazi'de

Ak Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Koordinatör Milletvekili Mehmet Ali Okur ve İl Teşkilat Başkanı Av. İsmail Hakkı Civelekler ile birlikte Mihalgazi ilçesine giderek teşkilat üyeleri ve Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile buluştu.



Mihalgazi'deki teşkilat ve belediye çalışmaları hakkında bilgi alan İl Başkanı M. Dündar Ünlü ve Koordinatör Milletvekili Mehmet Ali Okur, Mihalgazi'nin Ak Partiye bugüne kadar vermiş olduğu destekler için teşekkür ederek referandum çalışmalarında da aynı gayreti göstermelerini istediler. Ak Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, ülkemizin zor günlerden geçtiğini ancak birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri atlatacaklarına olan inancının tam olduğunu söyleyerek referandum ile birlikte yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülkemizin kalkınmasına sağlayacağı katkıları anlattı. - ESKİŞEHİR