AK Parti Hendek İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Hendek ilçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.



İlçe teşkilatı binasında düzenlenen programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu ile partililer katıldı.



İsen, burada yaptığı konuşmada, yeni anayasa hakkında bilgiler vererek, şöyle konuştu:



"Bu ülkenin rejimle bir sorunu yoktur. Anayasanın ilk dört maddesi değişmemiştir. 12 Eylül'de siviller yönetemiyor diyerek askeriye yönetime el koydu. 1982 anayasası da sivillere güven yok, yani halka güven yok mantığı ile yapılmıştır."



İsen, dünyadaki bazı ülkelerin tek başlılıkla yönetildiğini, bunun sonucunda da bürokraside tıkanma, koalisyon ve ülke içinde bir çatışma ya da kavga olmayacağını belirterek, "18 yaşında birisinin milletvekili olmasına takılanlar var. Seçiyorsa seçilebilir hükmü getirildi. Şuan 25 yaşında vekil olunabiliyor ama mecliste 25 yaşında bir vekil yok. Şunu da unutmamak gerekir. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Belki bir gün bu yaşlarda bir Fatih çıkacak. Bundan istifade edilebilir." şeklinde konuştu.



Toplantı, soru ve cevaplar, istek ile temennilerden sonra sona erdi.