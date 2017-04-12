AK Parti Hayrabolu İlçe Binası Açılışı Yapıldı
AK Parti Hayrabolu yeni ilçe binası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.
AK Parti Hayrabolu yeni ilçe binası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.
Uzunköprü Caddesin'deki açılış töreninde konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, yeni parti binasıyla ilçe teşkilatının daha iyi hizmet vereceğini belirterek, "Hayrabolu ilçemizde hizmete en iyi şekilde devam edeceğiz. Bu yoğun ilginizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe Başkanlığının açılış kurdelesini, Yel ve AK Parti ilçe Başkanı Ethem Çetin kesti.
Açılış törenine, Türkiye Süt Üreticileri Birliği Merkez Başkanı Tevfik Keskin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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