AK Parti Hatay İl Başkanı Atıç Açıklaması

AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilen yeni anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlüğün sağlayacağına inandığını belirtti.



Atıç, yaptığı yazılı açıklamada yeni anayasayla sadece belli bir kesimin değil, toplumun hepsinin haklarının korunacağını kaydetti.



Türkiye'nin son dönemde bir ateş çemberinin içinden geçtiğini ifade eden Atıç, bu ateş çemberinden çıkmak için iyi bir fırsat olan yeni anayasa görüşmelerinin başarıyla gerçekleştiğini ve artık son sözün millette olduğunu aktardı.



Atıç, yeni anayasayla ülkede ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ortamının da oluşacağına inandığını vurguladı.



Yeni anayasa değişikliği görüşmelerinin ardından Meclisin aldığı kararın halk tarafından oylanması için bir referandum gerçekleştirileceğini hatırlatan Atıç, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Mecliste görüşülüp kabul edilen yeni anayasa değişikliğinin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlüğü sağlayacağına inanıyorum. Demokratik bir ülke olduğumuzu göstermek, halkımıza verdiğimiz değeri göstermek için anayasanın kabul edilip edilmeyeceği referandumla halkımıza sorulacak. Halkımızın sandık başına gidip 'evet' ya da 'hayır' diyeceği referandum en erken 26 Mart en geç 9 Nisan'da gerçekleşecek. Buradan çıkacak sonuca göre de Sayın Cumhurbaşkanımız yeni anayasayı ya onaylayacak ya da geri gönderecek. Ben halkımızın yeni anayasa için gerekli olan 'evet' oylarını verip yeni Türkiye'nin yolunu açacağına canı gönülden inanıyorum. Bu günden itibaren tüm teşkilatlarımızla birlikte referandum çalışmaları için harekete geçtik. Bir ekibimizle referandum için hazırız."



Atıç, yeni anayasayla birlikte Türkiye'nin daha güçlü hale geleceğini, dış güçler ve işbirlikçileri tarafından oynanan oyunların bozulacağı kaydetti.