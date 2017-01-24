AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter Açıklaması

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği konusunda artık sözün millette olduğunu, bugüne kadar hep en doğru kararı veren milletin, oyunu yine istikrardan yana kullanacağından şüphesi olmadığını söyledi.



Tüm maddeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra referandum sürecinin başlayacağını anımsatan Biter, "Türkiye siyasetinde artık yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Yeni düzenlemenin, Türkiye'nin uzun yıllar kabusu haline gelen koalisyonları, siyasi tıkanıklıkları, ekonomik krizleri, vesayeti ve ülke yönetiminde iki başlılığı ortadan kaldıracağını belirten Biter,"Cumhurbaşkanlığı sistemi, siyaset üzerinde bürokratik vesayet oluşturan hükümet sistemini demokratikleştirecek, güçlü bir yürütme eliyle istikrarlı ve etkin bir yönetim modeli sağlayacak. AK Parti hükümetleriyle her alanda önemli mesafeler kat eden ülkemiz, sistem değişikliğiyle karar alma mekanizması hızlanacağı için sıçrama yapacak" şeklinde konuştu. AK Parti Harran teşkilatı olarak, ilçe halkına aylardır yeni sistemin neler getireceğini, nasıl işleyeceğini, gelişmiş ülkelerin neden bu sistemi tercih ettiğini anlattıklarını vurgulayan Huriye Biter, "Milletvekillerimiz, uzun ve yorucu bir mesainin ardından Meclis'teki görevlerini tamamladılar. Sıra bizlerde. AK Parti teşkilatları olarak gece gündüz demeden referanduma kadar herkese ulaşacağız ve vatandaşa yeni sistemi ayrıntılarıyla anlatacağız. Bu konuda kimsenin kafasında soru işareti kalmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Türk siyasi hayatının dönüm noktalarından birisi olacak referandumda halkın istikrardan yana oy kullanacağına inandığını, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'yi daha güzel günlerin beklediğini kaydetti. - ŞANLIURFA