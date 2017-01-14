Ak Parti, Hamza Taş'ı Unutmadı

AK Parti eski İl Başkanı Hamza Taş, ölümünün 9. yıl dönümünde Korkuteli'nin Yaka köyündeki mezarı başında anıldı.



Korkuteli Yakaköy Mezarlığında gerçekleşen anma programına İl Başkanı Rıza Sümer, İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. AK Parti eski İl Başkanı Hamza Taş, ölümünün 9. yıl dönümünde Yaka köyündeki mezarı başında anıldı. AK Parti Korkuteli ve Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, İl Başkanı Rıza Sümer, İl Yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Genel koordinatörü İsa Akdemiz, İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve yönetim kurulu üyeleri, Hamza Taş'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudular.



Hamza Taş, 2003-2007 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürütmüş, 22 Temmuz seçimlerinde görevinden istifa ederek 23. dönem milletvekili adayı olmuştu. Taş, ALS hastalığına yenik düşerek 50 yaşında hayatını kaybetmişti. - ANTALYA