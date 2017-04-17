Ak Parti, Hakkari Bölgesinde Yükselişe Geçti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından Türkiye genelinde anayasa değişikliği nedeniyle yürütülen 'evet' çalışması, Hakkari'de beklenenin üzerinde destek gördü.



1 Kasım seçimlerinde AK Partinin Hakkari il merkezi oyları yüzde 9.3 iken, 16 Nisan'da yüzde 27.27'ye yükseldi. Yüksekova ilçesinde yüzde 4.2 iken yüzde 22.98'e, Şemdinli ilçesinde yüzde 37.9 iken yüzde 57.64 ve Çukurca ilçesinde ise 8.9 iken yüzde 34.41'e çıktı.



AK Parti'nin Hakkari genelinde yürüttüğü 'evet' kampanyasına yüzde 32.42 oranında destek çıkarak, tarihin en büyük rekorunu kırdı.



AK Parti Hakkari İl Başkanlığı ve partililerin ilçe, köy ve mezralarda yapmış olduğu geceli gündüzlü ziyaretlerin oyların arttırılmasında büyük rol oynadığı öğrenildi. - HAKKARİ