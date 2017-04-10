AK Parti Gurup Başkan Vekili Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz Açıklaması
Kırşehir’de ‘Kadınlar Soruyor’ programına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, 17/25 Aralıkta Emniyet ve Yargının kumpas düzenlediğini söyledi.
Kırşehir'de 'Kadınlar Soruyor' programına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, 17/25 Aralıkta Emniyet ve Yargının kumpas düzenlediğini söyledi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kadınlar soruyor programına İlknur İnceöz konuk oldu.
17/25'de Emniyet ve Yargı kumpas düzenlendi diyen İnceöz şunları kaydetti:
"15 Temmuzla birlikte sistem değişikliği elzem oldu. Milletin seçtiği AK Parti hükümetine karşı kapatma davası açıldı.
Darbe ve ihtilallerle birlikte millet fakirleştirildi. Karanlık odaklarda yapılan planlarla beraber milletin iradesine dem vurmak isteyen vesayetçi zihniyet bir bakıyorsun 17/25 Aralık gibi bir kumpası hazırlayıp ki o dönemde soruşturma komisyonunda çalışmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu Emniyet ve Yargının düzenlemiş olduğu apaçık bir kumpas, kime karşı aslında millet iradesine karşı bir kumpas."
Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan bu sürecin atlatıldığını ifade eden İnceöz, "Türkiye'nin bulunduğu konuma bir bakın yangın yeri biz bu süreçleri nasıl atlatabildik. Çok karizmatik dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ülkenin başında olduğu için dimdik durduğu için atlattık" dedi.
15 Temmuz kanlı işgal girişimi hakkında da bilgiler veren Gurup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İnceöz, şöyle konuştu:
"15 Temmuz'dan sonraki süreçle birlikte sistem değişimi elzem oldu. Sistem yönetilememezliği öngörüyor. Önümüze sandık konuyor ama sonrasını bilemiyoruz. Bunu 7 Haziran akşamı gördük. Mesele ülke meselesi, artık sistemin işleyişi güçlü liderlere bağımlı olmamalı yeni bir sistemle sistemi kişilerden hariç çalışacağı bir siteme kavuşturmalıyız.
Kim gelirse gelsin sadece millet iradesini egemen kılacak bir sistem oluşturacağız. Güçlü Türkiye'yi inşa edecek bir sistem. Terör örgütleri istikrarsızlığı sever. Sistemin kriz üretmediği bir sitemi inşa edeceğiz."
Kültür Müdürlüğü salonunda düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan ile birlikte kadın kolları teşkilatı katıldı. - KIRŞEHİR